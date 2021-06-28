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Премьер Франции заявил, что Париж разделяет позицию Берлина по диалогу с Москвой

БЕРЛИН/ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Франция выступала в поддержку инициативы о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС и разделяет позицию Германии по данному вопросу. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Он принял участие по видеосвязи в заседании франко-германской парламентской ассамблеи, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания Франции и Бундестага. "Франция выступала в поддержку германской инициативы и разделяет позицию, о которой сейчас напомнила госпожа канцлер [ФРГ Ангела Меркель]. Как вам известно, данная инициатива не имела полного успеха, но мы поддерживаем возобновление работы по этому направлению", - подчеркнул премьер.

Выступая перед Кастексом, Меркель назвала шагом вперед то, что на саммите ЕС как минимум было решено проработать, "в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры с Россией".

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Меркель, АнгелаГерманияРоссияФранцияКастекс, Жан
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