Блинкен заявил об ответных действиях США в случае продолжения "нападений" со стороны РФ

РИМ, 29 июня. /ТАСС/. США планируют отвечать России, если Москва продолжит проводить агрессивную, по их мнению, политику в отношении Вашингтона. Об этом в опубликованном во вторник интервью итальянской газете La Repubblica заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если Россия продолжит нападать на нас или действовать так же, как в случае с [хакерскими] атаками на [компанию] SolarWinds, вмешательством в наши выборы и агрессией в отношении [Алексея] Навального, то тогда мы будем отвечать", - отметил глава Госдепартамента. "Это не потому, что мы хотим конфликтов, а потому, что нам дороги наши ценности и принципы. Выбор за Россией", - утверждает Блинкен.

Он также повторил озвученное ранее президентом США Джо Байденом мнение, что злоумышленники, совершившие в мае хакерскую атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, живут в России. При этом Блинкен, как и Байден, не стал возлагать вину за произошедшее на власти РФ. Кроме того, госсекретарь США рассказал о возможных областях конструктивного взаимодействия с Россией. "Мы можем вместе работать по стратегическим направлениям, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере кибербезопасности, урегулирование региональных конфликтов", - отметил Блинкен.