Салливан: посольство США в РФ сможет нанять американцев после решения вопроса с визами

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Американское посольство в Москве сможет нанять граждан США на место бывших сотрудников-россиян только после того, как стороны урегулируют визовый вопрос. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".

"Это существенная проблема <...> Официальный представитель МИД России [Мария Захарова] упустила из вида, что в последнее время мы не могли получить визы для американских граждан, необходимые для того, чтобы сюда приехать и здесь работать. В этом проблема и состоит <...> У нас есть американские граждане для работы в посольстве, но мы не можем получить для них визы. Это основной вопрос, который нам нужно немедленно решить", - сказал дипломат, комментируя слова Захаровой о том, что американское посольство может довести количество своих сотрудников до нормы, нанимая граждан США.

Салливан подчеркнул, что визовый вопрос является проблемой для обеих сторон уже несколько лет. "И обе стороны жалуются на то, что визы выдаются медленно", - добавил он.

Ранее Захарова сообщила, что посольство и консульские учреждения США в России должны привести состав своего персонала в соответствие с требованием Москвы до 1 августа. Соединенные Штаты попали в утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств, в связи с чем дипмиссии запрещено на территории России нанимать на работу граждан РФ или третьих стран.

В ответ на слова Салливана о том, что американское диппредставительство в Москве после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в связи с нехваткой персонала, Захарова указала, что США сами уничтожают свою консульскую службу в России.