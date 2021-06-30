В полиции Чехии рассказали, когда появилась версия о причастности РФ к взрывам во Врбетице

"То, что эти два офицера [российских спецслужб] связаны со взрывом во Врбетице и это единственная версия следствия, мы установили в январе 2020 года, - сказал он. - Это единственная версия следствия".

ПРАГА, 30 июня. /ТАСС/. Следствие с января 2020 года рассматривает в качестве единственной версии причастность российских спецслужб к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Об этом заявил в среду Чешскому радио начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью полиции республики Иржи Мазанек.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы оружейных складов во Врбетице лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Мазанек категорически отверг возможность существования нескольких версий следствия инцидента во Врбетице, о которых говорил президент Чехии Милош Земан. "Мы знаем, что содержится в деле [которое расследует полиция]", - сказал он, отказавшись уточнить подробности.

Обвинения пока не выдвинуты

Между тем полиция пока не выдвинула обвинения по данному делу из-за недостатка улик. "Пока у нас не собрано достаточное количество улик, чтобы возбудить уголовное преследование", - отметил глава центра, отказавшись прогнозировать, когда расследование может быть завершено. Он не исключил вероятность, что это не произойдет в текущем году.

Данное дело расследуется с помощью международного сотрудничества. Происходит взаимодействие, в частности, с болгарскими правоохранительными органами. Хранившееся во Врбетице оружие и боеприпасы предназначались болгарскому торговцу оружием, который торговал главным образом с Украиной и Сирией.

Мазанек сказал, что причастность российских спецслужб к инциденту во Врбетице была установлена следствием без помощи иностранных коллег. "Хочу, чтобы было ясно - мы не получили [эту информацию] ни от кого. Мы не получили ее ни от американцев и ни от никакой иной иностранной спецслужбы", - утверждает он.

Начальник центра также сообщил, что возглавляемое им подразделение проводит проверку появившейся в местных СМИ информации о том, что первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек планировал в апреле поездку в Москву, чтобы договориться с российской стороной "замять" скандал со взрывами во Врбетице за поставку в республику вакцины от коронавируса "Спутник V" и согласие РФ провести встречу президентов России и США в Праге. Кроме того, осуществляется проверка возможного конфликта интересов премьер-министра страны, долларового миллиардера Андрея Бабиша, о чем, в частности, говорится в документах Еврокомиссии. Политики не оказывают воздействия на работу полиции.