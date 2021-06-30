Глава МИД Польши предложил компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"

ВАРШАВА, 30 июня. /ТАСС/. Украина должна получить большую компенсацию за якобы образующийся дефицит в области безопасности из-за запуска газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в статье, опубликованной в среду на сайте МИД республики.

По его словам, из-за завершения "Северного потока - 2" "Украина окажется в вакууме с точки зрения безопасности". "Поэтому я призываю Германию взять на себя ответственность за свой собственный выбор, связанный с запуском "Северного потока - 2", и принять фактическое, а не фиктивное участие в компенсации дефицита безопасности", - сказал он.

Как считает польский министр, российская сторона не для того понесла огромные затраты на строительство "Северного потока - 2", чтобы этим инструментом не пользоваться. "Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины, которая как жертва российской агрессии должна получить соответственно высокую компенсацию, как в виде политической поддержки, так и в виде увеличения оборонительного потенциала. Польша готова участвовать в компенсации образовавшегося дефицита", - заявил он.

Навязывание модели развития

Власти России пытаются навязать Германии свою модель развития, используя для этого в том числе газопровод "Северный поток - 2". По его словам, российская сторона "использует немецкую готовность к диалогу, чтобы изменить Германию и уподобить ее России". Как считает польский министр, Германия вместо этого должна "поддержать модель свободной Европы", основанной "на международном праве и демократическом принципе уважения суверенного равенства всех государств".

"Запуск газопровода "Северный поток - 2" станет для Германии испытанием и выбором между этими двумя моделями", - отметил Рау. По его словам, завершение строительства этого газопровода "создаст большой дефицит безопасности для всего восточного фланга НАТО".

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Германия поддерживает проект, считая его экономическим, но настаивает на том, чтобы роль транзитера российского газа сохранила Украина.