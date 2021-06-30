МВД Германии не подтвердило сообщения о предполагаемой масштабной атаке хакеров из России

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ не подтверждают сообщение газеты Bild о предполагаемой масштабной атаке хакеров из России на критическую инфраструктуру Германии. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель МВД Германии.

"Сообщения СМИ известны нам. Компетентные правоохранительные ведомства к настоящему моменту не имеют сведений о том, имела ли место масштабная хакерская атака", - сказал он. "Что мы можем подтвердить, так это то, что, возможно, была совершена имевшая криминальный характер DDoS-атака на веб-хостинг. Ее удалось быстро отразить", - добавил представитель МВД. По его словам, речь идет об одном из поставщиков веб-услуг.

Ранее в среду газета Bild со ссылкой на собственные источники в западных спецслужбах заявила, что банковский сектор и критическая инфраструктура Германии якобы подверглись масштабной кибератаке. Издание утверждает, что атака была совершена "в последние дни" и за ней якобы стоит хакерская группа Fancy Bear, которой приписывают связи с российскими властями. При этом, по версии газеты, Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) подтвердило совершение кибернападения. Bild пишет, что западные спецслужбы считают атаку "местью за санкционную политику в отношении России".

В BSI корреспонденту ТАСС также опровергли информацию газеты. "Это не так", - отметили в пресс-службе ведомства.

В мае 2020 года Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы считают, что он является членом Fancy Bear. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к этим хакерским атакам. Ни одно из силовых ведомств ФРГ не предоставило никаких доказательств в поддержку версии о связях киберпреступников с Москвой.