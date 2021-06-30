Белый дом рассчитывает на продолжение контактов с Россией в свете итогов саммита

"Президент [США Джо Байден] хотел, чтобы это [консультации с Россией] прошло как можно скорее, многие из них произойдут. Все они будут проведены на уровне ниже президентского, - сказала она, отвечая на вопрос о проведении контактов по кибербезопасности и по другим темам. - Я поговорю с нашей командой по национальной безопасности касательно обновлений о том, что происходит и продолжается".

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями. Стороны также договорились о возвращении послов обеих стран к местам их службы в Москве и Вашингтоне.