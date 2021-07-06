В Белом доме заявили, что США и РФ ведут переговоры по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. США и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне; как ожидается, они продолжатся на следующей неделе. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"С момента встречи президента [США Джо] Байдена и президента [РФ Владимира] Путина [в Женеве 16 июня] мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, были ли какие-либо контакты между Москвой и Вашингтоном в связи с недавней атакой на системы международной компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

"Как президент [США] ясно дал понять президенту Путину, когда они встречались, если российское правительство не может или не будет принимать меры против проживающих на территории РФ преступников, мы будем принимать меры или оставлять за собой право принимать меры самостоятельно. <...> В наших беседах - мы были в контакте напрямую - мы продолжаем четко передавать это послание", - продолжила Псаки.

"[Представитель] нашей команды по нацбезопасности высокого уровня находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня", - отметила она на просьбу уточнить, на каком именно уровне были контакты с российской стороной.

При этом Псаки подчеркнула, что в ситуации с кибератакой на Kaseya разведсообщество США к настоящему моменту не делало официальных заявлений о том, кто именно за ней стоит. "Разведсообщество пока не приписало эту атаку [кому-либо], специалисты по вопросам кибербезопасности согласны с тем, что [группировка] REvil действует из России, [имея] подразделения по всему миру", - отметила она, добавив, что оценка произошедшего будет продолжена.

Кибератака на Kaseya

Kaseya, имеющая штаб-квартиры в ирландском Дублине и Майами (штат Флорида), производит ПО для компаний, предоставляющих в дистанционном формате интернет-услуги. По данным американской фирмы Huntress Labs, которая специализируется в сфере обеспечения кибербезопасности, кибератака против Kaseya затронула более тысячи компаний, пользующихся ее услугами, в 17 странах.

В пятницу агентство Блумберг сообщило, что Kaseya подверглась кибератаке и что за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil. В материале агентства утверждалось, что они могут быть связаны с Россией. Хакеры из этой группировки якобы атаковали в конце мая сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Байден в субботу заявил журналистам, что власти страны, основываясь на первоначальных данных, полагают, что российские власти не причастны к недавней кибератаке. Американский лидер при этом отметил, что уверенности относительно того, кто стоит за произошедшим у Вашингтона пока нет. Как подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.

Вопрос кибербезопасности

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на компьютерные сети JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.