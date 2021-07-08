Кибератака на ядерный институт в Южной Корее длилась 12 дней

СЕУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Кибератака на государственный Исследовательский институт атомной энергии Республики Корея, совершенная якобы связанной с КНДР группировкой, длилась 12 дней. Об этом в четверг заявил депутат южнокорейского парламента Ха Тхэ Гён со ссылкой на доклад представителей разведки.

"1 июня институт доложил об инциденте, идет расследование. Кибератака со стороны Пхеньяна длилась 12 дней", - сказал Ха Тхэ Гён после встречи с представителями южнокорейской разведки. По данным Национальной разведывательной службы (НРС), хакеры не смогли заполучить материалы по критически важным технологиям.

Депутат отметил, что в первой половине этого года число кибератак на южнокорейские объекты со стороны группировок, поддерживаемых иностранными правительствами, выросло на 9% по сравнению со второй половиной 2020 года. Ха Тхэ Гён добавил, что Корейская аэрокосмическая компания также подверглась взлому, но не уточнил, когда это произошло. По его словам, пока еще идет расследование, которое устанавливает масштаб ущерба.

18 июня Ха Тхэ Гён заявил, что 14 мая в компьютерные сети Исследовательского института атомной энергии был совершен несанкционированный вход с 13 внешних IP-адресов. Депутат со ссылкой на экспертов обвинил в произошедшем Пхеньян. Представители института и власти тогда заявили, что еще не установили виновников и размеры ущерба.