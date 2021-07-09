МИД КНР пригрозил контрмерами в случае расширения санкционного списка США по Синьцзяну

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Китайские власти предпримут ответные меры в случае, если Соединенные Штаты расширят черный список предприятий КНР, в отношении которых будут применены американские санкции по Синьцзян-Уйгурскому автономному району (СУАР). Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай выражает американской стороне по этому поводу решительный протест. Мы предпримем все необходимые меры и будем твердо защищать законные интересы наших компаний", - заявил он на брифинге.

По словам дипломата, Пекин решительно против попыток вмешательства Вашингтона во внутренние дела Китая. Он уточнил, что защита прав человека в Синьцзяне всего лишь "предлог для расширения санкционного списка Вашингтона".

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация американского президента Джо Байдена 9 июля намерена объявить о внесении в черный список еще нескольких китайских компаний в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и использованием высокотехнологичных систем наблюдения в СУАР. По сведениям источников, речь идет об экономических рестрикциях в отношении как минимум 10 предприятий.

В последнее время отношения Китая с Западом стали более напряженными из-за так называемой проблемы защиты прав нацменьшинств в Синьцзяне. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут содержаться до 1 млн уйгуров, а также в использовании принудительного труда находящихся там людей. Пекин многократно опровергал информацию о создании таких пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной Великобритания, ЕС, Канада и США ввели санкции в отношении нескольких китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав этого нацменьшинства, на что последовали ответные меры Китая.