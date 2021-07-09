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Кризис на Украине

Большинство украинцев считают, что при Зеленском ситуация в стране ухудшилась

Более 60% граждан также считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, свидетельствуют результаты июньского опроса группы "Социс"

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Почти 60% украинцев заявили, что с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины ситуация в стране ухудшилась во всех ключевых сферах. Данные июньского опроса опубликовала в пятницу социологическая группа "Социс".

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Согласно результатам исследования, на вопрос социологов о том, в какую сторону изменилась ситуация в стране при президенте Владимире Зеленском, "58,8% участников опроса ответили, что в худшую". Около 32% придерживаются мнения, что ситуация не изменилась, только 7,2% сказали, что она улучшилась.

Ухудшение ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе увидели 64,2% украинцев. Большинство также отметили негативные тенденции в экономике страны и со свободой слова, порядка 40% - в обороноспособности и борьбе с коррупцией.

Большинство украинцев (62,4%) также считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. А главной эмоцией по отношению к нынешней власти, по данным социологов, 42,3% опрошенных назвали "разочарование", при этом надежду выразили лишь 22,3%.

Опрос проводился 25-30 июня 2021 года. В ходе исследования опрошены 2 тыс. респондентов методом телефонного интервью в возрасте старше 18 лет на всей территории Украины, за исключением неподконтрольных районов. Статистическая погрешность не более 2,1%.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он победил во втором туре выборов, набрав 73,22% голосов. За Зеленского проголосовали 13,5 млн избирателей. Своей главной задачей на посту главы государства он неоднократно называл завершение конфликта на востоке Украины, однако этот вопрос до сих пор не решен.

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