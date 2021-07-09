В Белом доме считают, что резолюция по Сирии стала результатом общения Путина и Байдена

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Американское правительство убеждено, что одобрение Советом Безопасности ООН новой резолюции по Сирии стало результатом личного взаимодействия президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, одним из итогов их встречи в Женеве, состоявшейся 16 июня. Об этом сообщил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, проведенном по итогам нового телефонного разговора Путина и Байдена, представитель администрации США высокого ранга.

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"Наше твердое ощущение заключается в том, что лишь благодаря взаимодействию на уровне лидеров, подобно имевшему место в Женеве, удалось добиться этого продления, обеспечения этого доступа в момент серьезной гуманитарной ситуации и [наличия] острых потребностей [в помощи] в Сирии. Мы считаем, что это весьма значимое событие, подлинный результат личного взаимодействия президента [Байдена с российским лидером Владимиром Путиным], а также саммита [в Женеве]", - подчеркнул представитель исполнительной ветви власти США.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии. Документ был подготовлен совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией. Он продлевает работу единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Итоговая резолюция представляет собой компромисс. Ранее свой вариант внесли Ирландия и Норвегия, в котором предлагалось продлить работу "Баб-эль-Хавы", а также возобновить работу еще одного пункта пропуска на границе Сирии с Ираком на 12 месяцев. Россия предложила свой вариант, который предполагает продление работы только "Баб-эль-Хавы" на шесть месяцев. Однако Совет Безопасности ООН не стал рассматривать эти предложения по отдельности, а вместо этого провел утром в пятницу дополнительные консультации, по итогам которых удалось согласовать приемлемый для всех текст.