В МИД Франции сожалеют, что Греция признала вакцины России и КНР

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае. С таким заявлением он выступил в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1 , отвечая на вопрос относительно вакцин РФ и КНР.

"Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств", - сказал представитель французского МИД. "Я сожалею, что Греция поступает подобным образом, допуская приезд людей с прививками другими вакцинами", - добавил он.

"Это не политический вопрос, это вопрос научного плана, позицию в котором определило общее для европейских страны ЕМА", - добавил он. "Большая часть европейских стран, в том числе и Франция, признают только эти четыре вакцины. Есть лишь три страны, которые придерживаются иной позиции", - сказал Бон.

Говоря о позиции своей страны, он подчеркнул, что "во Францию нельзя въехать с санитарным пропуском, если у тебя прививка сделана российской или китайской вакциной". "Это не потому, что мы дискриминируем ту или иную страну, а потому что мы считаем надежными только те четыре вакцины, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств", - заявил госсекретарь при МИД Франции.

Контроль усилен

При этом Бон вынужден был отметить, что люди с не признаваемыми Францией прививками могут попасть на ее территорию через соседние страны, в частности Бельгию. "Однако многие страны усилили контроль, в частности и в отношение России. Так поступила и Франция", - сказал он.

"У Франции с Россией в настоящее время весьма ограниченное воздушное сообщение. Мы проводим необходимый контроль и применяем карантин. В то же время таких людей, которые на своей машине из Москвы приезжают во Францию через Бельгию или Германию, очень немного", - сообщил представитель МИД Франции. "Мы осуществляем в этой связи необходимые целевые проверки и тесты", - заверил представитель МИД.

"Если вы приезжаете из страны красного списка, то в отношении вас проводится контроль как при посадке, так и при прибытии, - напомнил он. - И если даже вы вакцинированы нужным образом, вы должны предоставить вескую причину, по которой вам необходимо попасть на французскую территорию". "Это серьезный контроль, но он может быть усовершенствован, что улучшит защиту страны", - добавил Клеман Бон.