Глава МИД Белоруссии заявил, что Запад виноват в увеличении потоков нелегальных мигрантов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Запад сам виноват в том, что на его территорию устремились потоки нелегальных иммигрантов, а Литва начала строить стену из колючей проволоки вдоль границы с Белоруссией, чтобы их сдержать. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью телеканалу RT министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, если "коллективный Запад, различные финансовые институты прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, если они вводят санкции против Белоруссии, даже отраслевые санкции <...>, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, для того чтобы заместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства".

"Те средства, которые выделялись ранее на, может быть, более жесткую, усиленную охрану границы, мы переведем их на нужды обычного человека, нужды простых людей. Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается", - подчеркнул Макей.

9 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что литовские власти намерены построит не только ограждение из колючей проволоки на границе с Белоруссией, но и стену.

С начала года в Литве были задержаны 1 634 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин балтийского государства 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.