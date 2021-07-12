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Расследование убийства президента Гаити

Делегация США посетила Гаити после запроса о помощи в расследовании убийства президента

В делегацию вошли несколько представителей Министерства юстиции Соединенных Штатов, Министерства внутренней безопасности, Госдепартамента и Совета национальной безопасности

ТАСС, 12 июля. Делегация США при участии представителей нескольких министерств прибыла в воскресенье в Гаити после запроса властей этой страны о помощи в расследовании убийства президента Жовенеля Моиза со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщается в понедельник на сайте Белого дома.

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В делегацию вошли несколько представителей Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности, Госдепартамента и Совета национальной безопасности.

"Делегация изучила безопасность критически важной инфраструктуры с представителями правительства Гаити и встретилась с Национальной полицией Гаити, которая ведет расследование убийства", - говорится в сообщении Белого дома. Участники делегации встретились с исполняющим обязанности руководителя государства Клодом Жозефом.

Теги
ГаитиСШАМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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