Делегация США посетила Гаити после запроса о помощи в расследовании убийства президента

ТАСС, 12 июля. Делегация США при участии представителей нескольких министерств прибыла в воскресенье в Гаити после запроса властей этой страны о помощи в расследовании убийства президента Жовенеля Моиза со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщается в понедельник на сайте Белого дома.
В делегацию вошли несколько представителей Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности, Госдепартамента и Совета национальной безопасности.
"Делегация изучила безопасность критически важной инфраструктуры с представителями правительства Гаити и встретилась с Национальной полицией Гаити, которая ведет расследование убийства", - говорится в сообщении Белого дома. Участники делегации встретились с исполняющим обязанности руководителя государства Клодом Жозефом.