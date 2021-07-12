Делегация США посетила Гаити после запроса о помощи в расследовании убийства президента

ТАСС, 12 июля. Делегация США при участии представителей нескольких министерств прибыла в воскресенье в Гаити после запроса властей этой страны о помощи в расследовании убийства президента Жовенеля Моиза со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщается в понедельник на сайте Белого дома.