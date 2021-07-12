Кабмин Чехии одобрил законопроект о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице

ПРАГА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило в понедельник проект закона о выплате государством компенсации лицам, пострадавшим в результате взрывов во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщил на своей странице в Twitter первый вице-премьер, министр внутренних дел и лидер социал-демократов республики Ян Гамачек.

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Очень рад, что правительство поддержало мой законопроект о выплате компенсации гражданам из окрестностей Врбетице, - написал он. - Теперь я сделаю максимум для его ускоренного принятия парламентом".

Вице-премьер является одним из инициаторов законопроекта, предусматривающего выплату пострадавшим из-за инцидента во Врбетице населенным пунктам и их жителям около 660 млн крон (около €26 млн). Социал-демократы рассчитывают внести документ на рассмотрение парламента Чехии в максимально сжатые сроки. Это позволит приступить к выплате компенсации 1 января 2022 года.

МИД Чехии 28 июня вручил послу РФ в республике ноту с требованием возместить ущерб в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым Прага подозревает российские спецслужбы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила данные требования с действиями вымогателей.