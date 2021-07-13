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Расследование убийства президента Гаити

Минюст США проверит, были ли нарушены американские законы из-за убийства президента Гаити

Телеканал CNN ранее сообщил, что несколько лиц, причастных к нападению, во время которого был убит Жовенель Моиз, ранее служили осведомителями правоохранительных органов США

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США проведет расследование с целью установить, были ли нарушены какие-либо американские законы в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя ведомства Энтони Коли.

"Министерство продолжит оказывать поддержку правительству Гаити в изучении фактов и обстоятельств этого чудовищного нападения", - сказал он. "Министерство также проведет расследование по факту того, были ли нарушены какие-либо уголовные законы США в связи с этим делом", - добавил Коли.

Ранее телеканал CNN сообщил, что несколько лиц, причастных к нападению, во время которого был убит Моиз, ранее служили осведомителями правоохранительных органов США. По данным источников телеканала, к таким выводам пришли следователи, устанавливающие обстоятельства происшедшего.

Как отмечал CNN, всплывает все больше информации о том, что нападение на Моиза могло быть частично подготовлено в США.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию 7 июля. После этого совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.

Теги
ГаитиСШАМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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