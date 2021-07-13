СМИ: представители правительства Афганистана проведут переговоры с талибами в Дохе

ТАСС, 13 июля. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана (ВСНП) Абдулла Абдулла направятся в пятницу в столицу Катара Доху для проведения переговоров с делегацией радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило во вторник афганское агентство Pajhwok .

Ранее Карзай заявил на пресс-конференции в Кабуле о скором возобновлении мирных переговоров между правительством страны и движением "Талибан". С аналогичным заявлением выступил и председатель ВСНП, отметив, что афганское правительство готово к мирным переговорам.

На прошлой неделе в Тегеране состоялась трехсторонняя встреча с участием делегации радикального движения "Талибан", которая прибыла из Катара, группы афганских политиков, близких к властям в Кабуле, и руководства МИД Ирана. Официальные афганские власти и "Талибан" с 12 сентября прошлого года ведут в столице Катара диалог о восстановлении мира в Афганистане. Однако с начала этого года переговоры застопорились, а к середине апреля фактически зашли в тупик.

Столкновения между правительственными силами и талибами активизировались после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. В то же время афганские официальные лица неоднократно сообщали о том, что "Талибан" наращивает темпы наступления.