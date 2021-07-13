Правительство США рекомендовало американским компаниям отказаться от работы в Синьцзяне

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Правительство США издало во вторник рекомендации для американских бизнесменов по ведению дел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, предупредив их о существующих рисках, связанных с якобы использованием там и в стране в целом подневольного труда и нарушениями прав человека.

"Учитывая остроту и размах этих нарушений,- утверждается в заявлении госдепартамента по этому поводу,- предприятия и индивидуальные лица, которые не выйдут из цепочки поставок, компаний и инвестиций, связанных с районом, могут столкнуться с высоким риском нарушения закона США".

9 июля администрация Байдена объявила о внесении в черный список 14 китайских компаний в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и использованием высокотехнологичных систем наблюдения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. По этому поводу Китай выразил США решительный протест, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай выражает американской стороне по этому поводу решительный протест. Мы предпримем все необходимые меры и будем твердо защищать законные интересы наших компаний", - заявил он на брифинге.

По словам дипломата, Пекин решительно против попыток вмешательства США во внутренние дела Китая. Он уточнил, что защита прав человека в Синьцзяне - всего лишь "предлог для расширения санкционного списка Вашингтона".