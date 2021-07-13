Инициированная ЕС резолюция по Белоруссии не получила в СПЧ ООН широкой поддержки

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Инициированная странами Евросоюза резолюция по Белоруссии, содержащая безапелляционные требования в адрес правительства страны в сфере прав и свобод, не получила широкой поддержки на 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве. Во вторник за нее проголосовало только 21 из 47 государств - членов СПЧ, то есть меньше половины. Семь стран, включая Россию, Китай, Кубу и Венесуэлу, высказались против, а 19 государств, в том числе Армения и Узбекистан, при голосовании воздержались.

В документе утверждается, что в Белоруссии происходит "беспрецедентная эскалация нарушений прав человека", и говорится об осуждении "ареста белорусскими властями независимого журналиста Романа Протасевича и его подруги". Кроме того, осуждению в резолюции подверглась "дискриминация, затрагивающая лиц, находящихся в уязвимом положении", к ним отнесены представители различных меньшинств, включая ЛГБТ-сообщество. По утверждению авторов документа, законодательство в Белоруссии становится "все более жестоким". Они требуют расследовать нарушения прав человека, "настоятельно рекомендуют" провести реформу избирательного законодательства и "создать национальное правозащитное учреждение". Мандат спецдокладчика СПЧ по Белоруссии в соответствии с резолюцией продлен на год, несмотря на то, что официальный Минск отказывается иметь с ним дело.

Постоянный представитель Белоруссии в Женеве Юрий Амбразевич в выступлении на сессии обратил внимание на "агрессивную и избирательную критику" со стороны Запада других стран при одновременном замалчивании собственных недостатков. Дипломат объяснил такое поведение "пережитками психологии колонизаторов" и "сформировавшимся в политической элите Запада комплексом превосходства". Резолюция по Белоруссии была представлена на сессии СПЧ "на фоне вмешательства Литвы, Польши и других стран ЕС, а также США" во внутренние дела суверенной страны "с целью изменить политику управления и развития общества, реализуемую правительством", констатировал белорусский постпред.

Российская делегация заявила на сессии о непризнании мандата спецдокладчика по Белоруссии. Как отметил в выступлении на заседании представитель делегации РФ, Москва считает "абсолютно неприемлемой попытку открытого вмешательства основных авторов резолюции в электоральные процессы суверенного государства".

Представитель Китая напомнил на заседании, что СПЧ должен был бы строить свою работу на основе принципов "нейтральности и объективности", тогда как резолюция по Белоруссии "не отражает эти элементы". "Некоторые соавторы сфабриковали ложную информацию для политических целей, речь идет о вмешательстве во внутренние дела", - заключил китайский дипломат.