Reuters: США направили в Гаити подкрепление для охраны своего посольства

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Власти США ранее на этой неделе направили в Гаити небольшое число сотрудников служб безопасности для обеспечения защиты своего посольства в этой стране. Как отмечает во вторник со ссылкой на источники агентство Reuters, данное решение было принято на фоне развития ситуации в Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза.

По данным Reuters, всего в Гаити были направлены менее десятка человек. Не ясно, сколько из них уже вернулись обратно в США, отмечает агентство.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил.