Эксперт: отставка главы МВД Украины может быть последствием встречи Зеленского с Меркель

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Принятие решения об отставке главы МВД Украины может быть последствием недавней поездки президента страны Владимира Зеленского в Берлин, где он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС выразил украинский политолог Андрей Золотарев.

Политолог заметил, что еще неделю назад не было единого мнения относительно дальнейших перспектив Авакова. "В окружении президента бытовали две точки зрения: одни считали, что он должен уже уйти, другие же считали, что это рискованный шаг, который чреват непредсказуемыми последствиями, учитывая тот факт, что Аваков был одной из точек опоры власти, предохраняя ее от возможных "майданных" катаклизмов. Значит, - резюмировал Золотарев, - что-то за эти дни случилось, что заставило принять это решение".

Таких причин, полагает он, может быть несколько, и одна из наиболее вероятных кроется в прошедшей на днях встрече Зеленского с Меркель, которая призвала имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера" и провести выборы в Донбассе. "Аваков был против минских соглашений. В этой ситуации [Зеленскому] надо искать более лояльную фигуру", - отметил Золотарев. Эксперт объяснил это угрозой роста протестных настроений, которые могут появиться в ответ на попытку имплементации минских соглашений, а также в результате проводимой властями тарифной политики и недовольства введением рынка земли.

"Судя по всему, нас ждет очень горячая осень, когда впору пристегнуться. И в данной ситуации [предложенный Зеленским на смену Авакова Денис] Монастырский - компромиссный вариант. Это человек, работавший с Аваковым, не чужой ему", - отметил Золотарев.

Еще одной возможной причиной для столь стремительной отставки политолог назвал приезд 12 июля и.о. временного поверенного в делах США на Украине Джорджа Кента. "Кент и Аваков давно знакомы, у них почти дружба, и Кент мог посоветовать Авакову уйти", - предположил аналитик. В целом, Золотарев назвал решение по главе МВД "рискованным шагом", пояснив, что "Аваков, с одной стороны, командовал ведомством с 300 тыс. человек, с другой, - у него было влияние на уличных радикалов". Сейчас же, добавил политолог, "влияние Авакова останется, но оно уже не будет столь сильным".

Во вторник Аваков заявил, что подал в отставку. Зеленский предложил назначить на этот пост Монастырского. Предположительно, вопрос об отставке Авакова парламент рассмотрит в четверг, а о назначении Монастырского - в пятницу. Аваков занимает пост министра с 27 февраля 2014 года.