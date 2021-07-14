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Обследование президента Бразилии выявило необходимость возможной срочной операции

Жаира Болсонару перевезут в Сан-Паулу, отметили в пресс-службе политика

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару, которого утром в среду поместили для обследования в столичный военный госпиталь (HFA) с болью в брюшной полости, будет перевезен в Сан-Паулу, где ему, возможно, предстоит срочная операция. Об этом сообщает пресс-служба бразильского лидера.

"После обследования в HFA в Бразилиа доктор Маседу, оперировавший президента после получения им ножевого ранения в результате покушения в 2018 году, диагностировал непроходимость кишечника и принял решение перевезти его в Сан-Паулу, где будут проведено дополнительное обследование, чтобы определить необходимость проведения экстренной операции", - говорится в сообщении.

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БразилияБолсонару, Жаир
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