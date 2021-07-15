СМИ: экс-глава МВД Украины Аваков не будет баллотироваться в мэры Харькова

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Арсен Аваков, отставку которого с поста министра внутренних дел Украины в четверг утвердила Верховная рада, не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Харькова. Об этом сообщает издание " Страна " со ссылкой на источник из окружения экс-главы МВД.

"Аваков не планирует баллотироваться в мэры Харькова", - говорится в сообщении.

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. Место главы города стало вакантным после смерти Геннадия Кернеса.

Аваков был председателем Харьковской областной государственной администрации в 2005-2010 годах, депутатом Харьковского областного совета.

Ранее Рада поддержала поданное в минувший вторник заявление об отставке Авакова. Он занимал должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года и стал единственным членом правительства, который пришел после смены власти на Украине в 2014 году и не лишился своего поста до настоящего времени. Ему удавалось удерживаться, несмотря на неоднократную смену состава правительства Украины, а также вопреки критике как со стороны участников событий, которые привели к госперевороту на Украине, так и со стороны его противников. Авакову предъявляли претензии из-за неудачной реформы полиции, безуспешности в раскрытии резонансных убийств, а также за преследование оппозиции и националистов.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский после заявления об отставке Авакова предложил назначить на пост министра внутренних дел главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от партии "Слуга народа" Дениса Монастырского. До своего избрания в парламент он был экспертом Украинского института будущего, который связывают с замминистра внутренних дел Антоном Геращенко. Монастырский также был помощником Геращенко, когда тот был депутатом Рады.