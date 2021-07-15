Reuters: США могут предъявить обвинения по делу об убийстве президента Гаити

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Власти США могут выдвинуть обвинения по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, если на то будут достаточные основания. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Если обвинения могут быть предъявлены в Соединенных Штатах, то они будут предъявлены", - приводит агентство слова чиновника американской администрации.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США готовили в свое время часть военнослужащих Колумбии, оказавшихся впоследствии причастными к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Помимо этого Американское Управление по борьбе с распространением наркотиков подтвердило, что один из подозреваемых в убийстве Моиза ранее был информатором их ведомства. В настоящее время ФБР помогает властям Гаити в расследовании дела об убийстве их президента.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. По подозрению в убийстве Моиза задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.