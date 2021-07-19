Афганистан выразил готовность сотрудничать с Пакистаном по делу о похищении дочери посла

ТЕГЕРАН, 19 июля. /ТАСС/. Афганистан выражает готовность к сотрудничеству с Пакистаном в расследовании дела о похищении дочери афганского посла в Исламабаде, а также озабоченность относительно заявлений главы пакистанского МВД. Об этом министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил в понедельник в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

"Афганистан готов к сотрудничеству с правительством Пакистана в продвижении расследования с целью задержания и судебного разбирательства в отношении лиц, совершивших предполагаемое преступление [похищение дочери посла Афганистана в Пакистане], а также в обеспечении безопасности афганских дипломатических миссий и дипломатов в Пакистане", - цитирует афганский телеканал​​​​​​​ Ariana News заявление МИД Афганистана в связи с переговорами.

Позиция Кабула

Глава МИД Афганистана также заявил, что "непрофессиональные и преждевременные" комментарии министра внутренних дел Пакистана Шейха Рашида Ахмада по этому вопросу "наносят серьезный урон двусторонним отношениям и доверию к расследованию".

В ближайшее время афганская делегация направится в Пакистан для изучения вопроса на месте и принятия дальнейших решений, указывается в заявлении.

В документе также говорится, что глава МИД Пакистана заверил своего афганского коллегу, что под непосредственным руководством премьер-министра Имрана Хана "идет расследование дела, которое в скором времени завершится и выводы будут обнародованы". Куреши также сказал, что Исламабад предпринимает усилия для обеспечения безопасности посольства и дипломатов Афганистана в стране.

Отзыв посла

Накануне президент Афганистана Ашраф Гани распорядился отозвать афганского посла в Пакистане Наджибуллу Алихила и старших дипломатов в ответ на совершенное ранее похищение дочери посла 26-летней Силсилы. Посол в субботу записал в Twitter, что его дочь похитили в пятницу на два часа во время шоппинга на одном из рынков Исламабада и пытали. Она потеряла сознание, а затем очнулась в другом районе. СМИ Пакистана сообщили, что премьер-министр этой страны Имран Хан отдал распоряжение МВД найти виновных в течение 48 часов.

В Кабуле прошел митинг протеста у ворот посольства Пакистана. Глава миссии Мансур Ахмад Хан был вызван в афганский МИД. После этого пакистанские СМИ сообщили о возвращении посла в Исламабад. Причины не обнародованы.

В воскресенье глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмад заявил, что похищения не было и что речь идет о "международном заговоре" против его страны.