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Конституционный суд Молдавии соберется 23 июля для утверждения итогов выборов в парламент

Следующий состав парламента будет состоять из 63 депутатов пропрезидентской Партии действия и солидарности, 32 депутатов Избирательного блока коммунистов и социалистов и шести депутатов партии "Шор

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии соберется 23 июля на заседание, чтобы утвердить итоги досрочных выборов в парламент, прошедших 11 июля. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба ведомства.

"Обращение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о подтверждении итогов досрочных парламентских выборов, а также утверждение мандатов избранных депутатов будет рассматриваться на заседании 23 июля", - отмечается в нем.

Согласно данным ЦИК, следующий состав парламента будет состоять из 63 депутатов пропрезидентской Партии действия и солидарности (ПДС), 32 депутатов Избирательного блока коммунистов и социалистов и шести депутатов партии "Шор". Эти результаты позволяют ПДС сформировать парламентское большинство и самостоятельно утвердить правительство.

Досрочные выборы в парламент Молдавии прошли на фоне политического кризиса. Президент страны Майя Санду после победы на выборах 2020 года добилась отставки правительства, сформированного Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), и заблокировала утверждение нового. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором ПДС контролировала всего 15 из 101 мандата, еще 37 мест занимала фракция ПСРМ во главе с экс-президентом Игорем Додоном, 11 было у проевропейской "Платформы "Достоинство и правда", 10 - у Демократической партии Молдовы, 9 - у партии "Шор".

Корректность досрочных выборов ранее подтвердили наблюдатели, в том числе от ОБСЕ и СНГ. Лидер ПСРМ, которая шла на выборы в блоке с Партией коммунистов Республики Молдова, уже поздравил своих оппонентов с победой, сообщив, что не будет опротестовывать итоги выборов. Согласно конституции, новоизбранные депутаты должны собраться на первое заседание не позднее чем через 30 дней после голосования.

Теги
МолдавияСанду, Майя
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