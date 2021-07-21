Байден на год продлил режим ЧС в связи с ситуацией в Ливане

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлевает еще на год так называемый режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с положением в Ливане. Одновременно с этим пролонгируется действие положений исполнительного указа, который позволяет США вводить санкции против лиц, "подрывающих демократические институты" в этой стране, следует из сообщения, распространенного во вторник пресс-службой Белого дома.

В документе напоминается, что данный режим был введен в 2007 году в связи с "необычной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности и зарубежной политики Соединенных Штатов", которая исходила от тех, кто подрывает работу "ливанского легитимного и демократически избранного правительства или демократических институтов". Речь также идет о лицах, которые, по мнению Вашингтона, предпринимали усилия по "восстановлению контроля со стороны Сирии или способствовали сирийскому вмешательству в Ливане".

"Некоторые текущие действия, такие как продолжающаяся передача Ираном вооружений [ливанскому шиитскому движению] "Хезболлах", <...> подрывают суверенитет Ливана, вносят вклад в экономическую и политическую нестабильность в регионе и продолжают представлять чрезвычайную <...> угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине режим чрезвычайной ситуации, объявленный 1 августа 2007 года, должен быть продлен", - утверждается в сообщении.