В NSO Group заявили, что слитые в СМИ 50 тыс. номеров не являются списком целей Pegasus

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Опубликованные в СМИ 50 тыс. номеров политиков, журналистов и активистов, за которыми могла вестись слежка с помощью шпионской программы, не является списком целей или потенциальных целей израильской программы Pegasus. Об этом сообщил в среду ТАСС в ответ на соответствующий запрос официальный представитель ее разработчика - израильской корпорации NSO Group.

Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны. Что мы знаем о Pegasus project

"Это не список целей или потенциальных целей Pegasus. Номера в списке вообще никак не связаны с [деятельностью] NSO Group. Любое утверждение о том, что имя в списке обязательно является либо целью Pegasus, либо потенциальной целью [программы], является ошибочным и ложным", - заявил представитель NSO Group.

18 июля базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories ("Запретные истории") и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью коммерческой троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила в среду британская газета The Guardian, участвовавшая в масштабном журналистском расследовании, целями слежки могли быть ряд глав государств и международных организаций. В частности, были названы имена президентов Франции Эмманюэля Макрона и ЮАР Сирила Рамафосы, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Ранее в NSO Group заявляли, что право на использования Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей, которое должно выдаваться отдельно в каждом конкретном случае для борьбы с преступностью и терроризмом.