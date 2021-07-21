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Глава МИД Люксембурга призвал провести референдум по вопросу членства Венгрии в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей в связи с требованием ЕК о пересмотре закона, который запрещает использование в школах литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что в ЕС необходимо провести референдум по вопросу дальнейшего членства Венгрии в Евросоюзе. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью изданию Der Spiegel.

"Нужно в ЕС провести референдум по вопросу, хотят ли граждане мириться с Орбаном в ЕС", - сказал он. По мнению Ассельборна, наверняка результат референдума будет не в пользу Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении в стране референдума по вопросам защиты детей в связи с требованием Еврокомиссии (ЕК) о пересмотре венгерского закона, который запрещает использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения. ЕК начала 15 июля юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за местные законы, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств. Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать против них иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов вправе обязать эти страны выполнить требования Еврокомиссии.

Теги
ЛюксембургВенгрияАссельборн, Жан
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