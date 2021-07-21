Белый дом заявил, что объявление даты визита Зеленского в США не связано со сделкой с ФРГ

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Объявление американской администрацией даты визита президента Украины Владимира Зеленского в США не связано с достижением Вашингтоном и Берлином договоренности по ситуации вокруг проекта "Северный поток - 2". С таким утверждением выступила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, отправившегося в рабочую поездку в Цинциннати (штат Огайо).

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Официального представителя американского лидера попросили уточнить, является ли объявление сроков визита Зеленского частью этой сделки между Соединенными Штатами и Германией. "Нет, нет. Они не связаны между собой. Мы давно находились в контакте с украинцами относительно планирования [этого] визита", - ответила Псаки.

Она отказалась пояснить, какие ожидания Вашингтон связывает с предстоящими переговорами Байдена и Зеленского. "Не думаю, что мы в состоянии сейчас предварительно что-то анонсировать. Мы это сделаем, когда ближе подберемся ко встрече", - сказала представитель Белого дома.

Ранее американское правительство сообщило, что Зеленский посетит Вашингтон 30 августа. По свидетельству Вашингтона, этот визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, тесное двустороннее сотрудничество по энергетической безопасности. Зеленский отметил, что рассчитывает на содержательную и плодотворную встречу с Байденом. О приглашении Зеленского с визитом в Вашингтон Байден заявил по итогам их телефонного разговора, состоявшегося 7 июня.