СМИ: Саудовская Аравия отвергла обвинения в использовании шпионской системы Pegasus

КАИР, 22 июля. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии отвергают свою причастность к организации слежки за людьми с применением системы электронного шпионажа Pegasus. Об этом сообщила в среду местная газета Al Riyadh со ссылкой на источник в руководстве королевства.

Что мы знаем о Pegasus project

Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны.

Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны. Что мы знаем о Pegasus project

"Распространенные в СМИ сообщения о якобы имевшем месте использовании королевством программы слежки за личными контактами абсолютно безосновательны", - указал чиновник, имя которого не раскрывается.

По его словам, политика Саудовской Аравии и ее принципы "являются твердыми и не имеют ничего общего с теми практиками, о которых упоминалось в прессе".

18 июля базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories ("Запретные истории") и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран, включая Саудовскую Аравию, могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group.