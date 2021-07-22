В Госдепе сообщили, что эвакуации из Афганистана в США ожидают более 20 тысяч человек

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. человек ожидают эвакуации из Афганистана в США по специальной иммиграционной программе. Об этом сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Общее число заявителей по этой программе - более 20 тыс.", - сказал он, уточнив, что половина из них еще даже "не миновала начальные стадии процесса оформления". Дипломат добавил, что не в курсе, откуда у американских СМИ появились сведения о большем числе афганцев, которых должны эвакуировать в Соединенные Штаты.

Согласно распространенной ранее информации, США выдали уже 2,5 тыс. специальных иммиграционных виз афганцам, сотрудничавшим с американскими военными. Эвакуируемые лица будут временно размещены на базе Форт-Ли в штате Вирджиния.

По данным западных СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским военным, в том числе в качестве переводчиков, и еще около 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Американские правозащитники и законодатели призывают вашингтонскую администрацию отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. Как отмечала ранее газета The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что эти люди в случае получения отказа не будут депортированы на родину.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американского контингента стартовал в мае. Предполагается, что он покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тысяч человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.