Спикер Рады попросил конгресс США продолжить санкции в отношении "Северного потока-2"

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков обратился к конгрессу США с просьбой продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку "Северного потока-2". Об этом говорится в четверг в открытом письме главы Рады спикеру Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси.

"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", в случае необходимости рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к его строительству", - говорится в письме. "Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", - добавил Разумков.