В ЛНР заявили, что подача Россией жалобы в ЕСПЧ против Украины назрела давно

ЛУГАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Необходимость подачи Россией жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назревала давно. Об этом заявил в четверг представитель Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

"Мы приветствуем такой шаг со стороны России, который уже давно назрел и требовал своей реализации. Действиям Киева в Донбассе давно должна была быть дана международная правовая оценка. Безнаказанность влечет за собой новые преступления и надругательства над правами человека, разделение людей на обладающих правами и бесправных", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Представитель ЛНР добавил, что в то время, когда Киев "всячески поощряет безнаказанность радикалов, но организует преследование жителей Донбасса просто за проживание на территории республик, рассчитывать на справедливый суд на Украине невозможно". Такой шаг со стороны России "является в наибольшей степени соответствующим ситуации, сложившейся сегодня на Украине после госпереворота [в феврале 2014 года]", считает он.

"Сегодня складывается парадоксальная ситуация, когда есть огромная база данных международных организаций, таких как СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ, УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека), МККК (Международный комитет Красного Креста). Но они остаются только в массивных отчетах, но за констатацией не следует возбуждение уголовных дел и привлечение к ответственности", - сказал Мирошник. Он отметил, что подача Россией жалобы в ЕСПЧ дает надежду на принятие международным судебным органом решений по искам жителей Донбасса, пострадавших от действий Киева.

"Иски, которые массово подаются жителями Донбасса, в подавляющем большинстве просто не доходят до рассмотрения. И в этой связи большая надежда на иск РФ, который смог бы пробить как ледокол этот путь, создав прецедент, опираясь на который смогли бы быть приняты решения уже по искам наших граждан против Украины, касающиеся несанкционированных убийств, пыток, политических преследований и невыплаты пенсий", - подчеркнул представитель ЛНР.

Российская Федерация обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается 10 основных групп нарушений украинскими властями прав человека, начиная с 2014 года.