В офисе Зеленского считают, что иск РФ в ЕСПЧ против Украины юридически бесперспективен

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Иск России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины не имеет юридической перспективы. Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"У этой жалобы России в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы и практического смысла", - утверждал он в комментарии изданию "Украинская правда".

Россия в четверг обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращение в ЕСПЧ призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение. Жалоба касается 10 основных групп нарушений украинскими властями прав человека начиная с 2014 года.

Ранее в четверг глава Минюста Украины Денис Малюська выразил мнение, что РФ не выиграет дело в суде. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинского министра не заниматься предвосхищением решений ЕСПЧ, "даже не ознакомившись с исковыми материалами", а уважать мнение суда.