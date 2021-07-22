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Жалоба России на Украину в ЕСПЧ

В ДНР назвали жалобу России в ЕСПЧ по Украине мощным посылом для Европы

В Донецкой народной республике считают, что ожидать существенной реакции Страсбургского суда не стоит из-за предвзятого отношения Запада к событиям в регионе

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Обращение России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) привлечет внимание Европы к преступлениям Украины в Донбассе. Такое мнение в четверг высказал председатель комитета Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

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"Этот ход сейчас очень сильный. В Европе очень мало знают о том, что происходит здесь, и это будет одним из таких мощных посылов для Европы: посмотрите, мол, что у вас происходит под носом, - фактически в центре Европы идет геноцид населения Донбасса", - цитирует Бердичевского Донецкое агентство новостей.

По мнению парламентария, ожидать при этом существенной реакции Страсбургского суда не стоит из-за предвзятого отношения Запада к событиям в регионе. Однако нужно продолжать практику обращений в ЕСПЧ, уверен Бердичевский.

Россия в четверг обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращение в ЕСПЧ призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение. Жалоба касается 10 основных групп нарушений украинскими властями прав человека, начиная с 2014 года.

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