Глава ЦРУ: действия РФ против хакеров стали бы индикатором серьезности намерений Москвы

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Принятие властями РФ мер против хакеров, действующих с российской территории, стало бы индикатором серьезности намерений Москвы в отношениях с Вашингтоном. Это утверждал в четверг в интервью Национальному общественному радио США глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

Ему был задан вопрос, видит ли ЦРУ какие-либо признаки того, что власти России предпринимают действия, чтобы остановить хакеров, действующих с российской территории. "Знаете, я не знаю", - ответил Бернс. По его утверждению, Вашингтону следует "скептически относительно к таким вопросам, к способности российского правительства предпринять действия на этом направлении".

"Но, думаю, это действительно важный тест, с помощью которого можно оценить серьезность [намерений] со стороны российского руководства", - полагает глава ЦРУ.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya. Власти США неоднократно утверждали, что в случае, если Москва не предпримет действия против хакеров, действующих с российской территории, то США сами примут против них некие меры.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.