Бабиш предложил создать лесопарк на месте военных складов во Врбетице

ПРАГА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил создать на месте военных складов в Врбетице лесопарк, который стал бы одной из популярных зон семейного отдыха. Слова политика привел в пятницу сайт газеты Mladá fronta DNES .

"По-моему, там [во Врбетице] не должен складироваться военный материал. Армия [чешская] уже ранее заявила, что это ей не нужно. Территория [складского комплекса] должна была бы стать лесопарком для семейного [отдыха], чтобы там было место [для игр] детей, - отметил Бабиш. - Было бы хорошо, если бы этот [вопрос] каким-то образом был решен еще нашим правительством до конца сентября [перед предстоящими в Чехии 8 и 9 октября парламентскими выборами]".

Инициативу Бабиша поддержали руководители населенных пунктов, пострадавших от произошедших в 2014 году взрывов на военных складах во Врбетице. Чешские власти подозревают в причастности к ним российские спецслужбы.

В 2014 году произошли взрывы на двух складах боеприпасов в Врбетице. Первый из них прогремел 16 октября, тогда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад.

Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и располагался в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и других сел. Представитель Imex Group сказал, что на складе хранились автоматы и артиллерийские снаряды. В компании полностью исключили возможность их самовозгорания.

17 апреля текущего года власти Чехии выступили с утверждением, что Москва причастна к взрывам во Врбетице, выслав 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым под голословными и надуманными предлогами шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.