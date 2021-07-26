СМИ: парламент Туниса призвал армию и силы безопасности присоединиться к народу

РАБАТ, 26 июля. /ТАСС/. Ассамблея народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса призвала в понедельник армию и силы безопасности страны присоединиться к народу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen .

"Призываем армию и силы безопасности Туниса присоединиться к народу", - говорится в заявлении АНП. Парламент также выразил свое "категорическое неприятие" в отношении мер, принятых 25 июля президентом Каисом Саидом.

Председателем АНП является лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши, который минувшей ночью призвал тунисцев "действовать мирно для восстановления демократии". Вместе с тем, по данным радиостанции Mosaique FM, перед зданием парламента с утра понедельника происходят стычки между сторонниками президента и Ганнуши. Силы правопорядка вмешиваются, чтобы не допустить разрастания столкновений.