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Политический кризис в Тунисе

СМИ: парламент Туниса призвал армию и силы безопасности присоединиться к народу

Парламент также выразил свое "категорическое неприятие" в отношении мер, принятых 25 июля президентом республики

РАБАТ, 26 июля. /ТАСС/. Ассамблея народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса призвала в понедельник армию и силы безопасности страны присоединиться к народу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

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"Призываем армию и силы безопасности Туниса присоединиться к народу", - говорится в заявлении АНП. Парламент также выразил свое "категорическое неприятие" в отношении мер, принятых 25 июля президентом Каисом Саидом.

Председателем АНП является лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши, который минувшей ночью призвал тунисцев "действовать мирно для восстановления демократии". Вместе с тем, по данным радиостанции Mosaique FM, перед зданием парламента с утра понедельника происходят стычки между сторонниками президента и Ганнуши. Силы правопорядка вмешиваются, чтобы не допустить разрастания столкновений.

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