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WP: американцы выдвигают иски против компаний США, пострадавших от хакеров

В общей сложности сумма этих исков составляет сотни миллионов долларов, пишет газета The Washington Post

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Компании в США, которые пострадали от действий хакеров, теперь сталкиваются с судебными исками потребителей. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.

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Истцы подают коллективные иски, утверждая, что пострадали из-за слабой системы кибербезопасности в этих компаниях. В общей сложности сумма этих исков уже составляет сотни миллионов долларов, отмечает газета.

Один из таких исков был подан владельцем автозаправочной станции (АЗС) Эдди Дарвичем в штате Северная Каролина. В мае трубопроводная компания Colonial Pipeline временно прекращала работу из-за атаки хакеров. В результате Дарвич остался без топлива и лишился прибыли. В такой же ситуации оказались владельцы тысяч АЗС в восточных штатах страны. И теперь Дарвич обвиняет Colonial Pipeline в плохой работе системы кибербезопасности, а его адвокаты рассчитывают, что к его иску присоединятся сотни других владельцев автозаправочных станций.

Другой иск против этой же компании подан в штате Джорджия. Истцы обвиняют ее в том, что в условиях ажиотажного спроса на бензин им пришлось платить за него более высокую цену.

По трубопроводу Colonial Pipeline транспортируется порядка 45% топлива (включая бензин, мазут, керосин), потребляемого на Восточном побережье США. Из-за перебоев с поставками в штате Флорида был введен режим чрезвычайной ситуации, в ряде штатов многие АЗС были вынуждены прекратить работу. Ажиотажный спрос довел розничные цены на бензин в США до рекордно высокого уровня с 2014 года.

С судебными исками также столкнулась компания Scripps Health ("Скриппс Хелс") в городе Сан-Диего (штат Калифорния). В апреле из-за кибератаки была парализована работа компьютерных сетей в больницах этой компании.

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