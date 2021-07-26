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Политический кризис в Тунисе

СМИ: власти Туниса ужесточили пограничный контроль в аэропорту

Усиленные меры приняты во исполнение распоряжений президента республики Каиса Саида по ужесточению контроля на пунктах пересечения границы, сообщает Mosaique FM

ТАСС, 26 июля. Власти Туниса усилили контроль за пассажирами в международном аэропорту Тунис-Карфаген. Об этом сообщила в понедельник местная радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в аэропорту.

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По ее сведениям, представители силовых структур размещены у входов в здание международного аэропорта для тщательной проверки выезжающих из страны, а также внутри аэропорта, прежде всего в зоне пунктов пограничного контроля.

Как утверждает радиостанция, усиленные меры приняты во исполнение распоряжений президента республики Каиса Саида по ужесточению контроля на пунктах пересечения границы, а также для предотвращения поездок лидеров партий, политических деятелей и депутатов.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии.

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