СМИ: власти Туниса ужесточили пограничный контроль в аэропорту

ТАСС, 26 июля. Власти Туниса усилили контроль за пассажирами в международном аэропорту Тунис-Карфаген. Об этом сообщила в понедельник местная радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в аэропорту.

По ее сведениям, представители силовых структур размещены у входов в здание международного аэропорта для тщательной проверки выезжающих из страны, а также внутри аэропорта, прежде всего в зоне пунктов пограничного контроля.

Как утверждает радиостанция, усиленные меры приняты во исполнение распоряжений президента республики Каиса Саида по ужесточению контроля на пунктах пересечения границы, а также для предотвращения поездок лидеров партий, политических деятелей и депутатов.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии.