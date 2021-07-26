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Политический кризис в Тунисе

В ООН не стали отвечать на вопрос, считают ли события в Тунисе переворотом

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал "всех к сдержанности, отказу от насилия и сохранению спокойной ситуации в стране"

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак ушел от вопроса о том, считает ли международная организация ситуацию в Тунисе государственным переворотом.

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"Все, что я могу сказать, что мы пристально следим за ситуацией в Тунисе с момента объявлений президента Каиса Саида вчера. Мы призываем всех к сдержанности, отказу от насилия и сохранению спокойной ситуации [в стране]", - сказал он в ходе регулярного брифинга в понедельник, отвечая на вопрос журналиста о последних событиях в Тунисе.

25 июля Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии. В понедельник он издал указ об отстранении от должности Машиши, который также исполнял обязанности главы МВД, министра национальной обороны Брахима Бертаджи и исполняющей обязанности министра юстиции Хасны бен Слимани.

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