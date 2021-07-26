Президент Туниса ввел запрет на перемещения по стране с 19:00 до 06:00 по 27 августа

РАБАТ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид издал в понедельник указ о введении запрета на перемещение людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны с 19:00 до 06:00, начиная с понедельника, 26 июля, по пятницу, 27 августа 2021 года.

Исключения будут сделаны для людей, которые работают по ночам, срочных ситуаций, говорится в коммюнике администрации главы государства.

Указ запрещает собираться группами более трех человек в общественных местах и на площадях. В документе также подчеркивается, что срок действия данного указа может быть изменен через коммюнике администрации президента республики.

25 июля президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра. В столицу республики были введены подразделения армии.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.