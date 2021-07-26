Глава Европарламента призвал все стороны в Тунисе вернуться к диалогу

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Европарламента Давид Сассоли призвал все стороны в Тунисе восстановить правопорядок и вернуться к диалогу. Об этом он написал в понедельник в Twitter .

"Мы призываем все стороны восстановить правопорядок и вернуться к диалогу. Борьба с пандемией и забота об интересах народа должны быть главной целью всех политических действий", - написал он.

Президент Туниса Каис Саид издал в понедельник указ о приостановке работы центральных администраций, внешних служб, местных органов власти и государственных административных учреждений на два дня, начиная со вторника. Действие указа не распространяется на силы внутренней безопасности, армию, таможенников и работников учреждений здравоохранения.

Ранее в понедельник Саид издал указ об отстранении от должности премьер-министра Хишама Машиши, который также исполнял обязанности главы МВД. Кроме того, он уволил министра национальной обороны Брахима Бертаджи и исполняющую обязанности министра юстиции Хасну бен Слимани. 25 июля Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра. В столицу республики были введены подразделения армии.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.