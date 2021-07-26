Президент Туниса призвал граждан избегать уличных столкновений

РАБАТ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид в понедельник вечером призвал граждан страны избегать уличных столкновений. Его выступление перед несколькими активистами национальных организаций транслировалось по местному телевидению.

"Я прошу тунисцев избегать столкновений на улицах, потому что есть люди, которые ловят рыбу в мутной воде", - заявил он.

"Есть те, кто любит беззаконие и кровь. Будьте осторожными и мудрыми", - сказал глава государства, обращаясь к гражданам.

По словам Саида, государственные учреждения продолжат свою работу в обычном режиме. "Мы не призываем к анархии и несоблюдению закона. Речь идет о временной организации работы властей на период завершения этого критического периода", - отметил президент.

Саид издал в понедельник указ о приостановке работы центральных администраций, внешних служб, местных органов власти и государственных административных учреждений на два дня, начиная со вторника. Он также ввел запрет на перемещение людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны с 19:00 до 06:00, начиная с понедельника, 26 июля, по пятницу, 27 августа.

25 июля Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра. В столицу республики были введены подразделения армии.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.