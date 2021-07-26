{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Тунисе

Президент Туниса призвал граждан избегать уличных столкновений

Как заявил Каис Саид, госучреждения продолжат свою работу в обычном режиме

РАБАТ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид в понедельник вечером призвал граждан страны избегать уличных столкновений. Его выступление перед несколькими активистами национальных организаций транслировалось по местному телевидению.

На эту тему
Политический кризис в Тунисе. Главное
Политический кризис в Тунисе.

"Я прошу тунисцев избегать столкновений на улицах, потому что есть люди, которые ловят рыбу в мутной воде", - заявил он.

"Есть те, кто любит беззаконие и кровь. Будьте осторожными и мудрыми", - сказал глава государства, обращаясь к гражданам.

По словам Саида, государственные учреждения продолжат свою работу в обычном режиме. "Мы не призываем к анархии и несоблюдению закона. Речь идет о временной организации работы властей на период завершения этого критического периода", - отметил президент.

Саид издал в понедельник указ о приостановке работы центральных администраций, внешних служб, местных органов власти и государственных административных учреждений на два дня, начиная со вторника. Он также ввел запрет на перемещение людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны с 19:00 до 06:00, начиная с понедельника, 26 июля, по пятницу, 27 августа.

25 июля Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра. В столицу республики были введены подразделения армии.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.

Теги
ТунисПолитический кризис в ТунисеСаид, Каис
СМИ: в Эфиопии протестующие перекрыли железнодорожную трассу
Акции протеста вызваны столкновениями между ополченцами из штата Афар и жителями города Гарба-Исса
Читать полностью