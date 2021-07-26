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Политический кризис в Тунисе

Псаки: власти США пока не решили, стоит ли считать события в Тунисе переворотом

Как заявила пресс-секретарь Белого дома, Госдепартамент "проведет юридический анализ", после чего будут сделаны выводы

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Власти США обеспокоены ситуацией в Тунисе, однако пока не пришли к окончательному заключению относительно того, считают ли они последние события в североафриканской стране государственным переворотом. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Во-первых, мы обеспокоены развитием событий в Тунисе <...>. Мы поддерживаем контакты <...> с тунисскими лидерами, чтобы узнать больше о ситуации, призвать к спокойствию и поддержать усилия Туниса в плане продвижения вперед в соответствии с демократическими принципами", - сказала она, отвечая на вопрос, расценивает ли вашингтонская администрация происходящее в арабской республике как госпереворот.

"Там было много событий, даже в последние 24 часа. <...> Определение "переворот" - это юридическое определение, и мы будем ждать, пока Госдепартамент проведет юридический анализ, прежде чем давать определение, так что заключения на этом направлении нет", - добавила Псаки.

Теги
ТунисСШАПолитический кризис в ТунисеПсаки, Джен
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