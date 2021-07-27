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Политический кризис в Тунисе

Уволенный премьер Туниса заявил о готовности передать полномочия преемнику

Хишам Машиши пожелал "успехов новой правительственной команде"

РАБАТ, 27 июля. /ТАСС/. Хишам Машиши, смещенный в воскресенье президентом Туниса Каисом Саидом с поста премьер-министра, заявил в понедельник о готовности передать полномочия новому главе правительства.

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"Я передам свои полномочия человеку, который будет назначен президентом республики в соответствии с традициями государства", - приводит его слова радиостанция Mosaique FM. Машиши также пожелал "успехов новой правительственной команде".

"Я заявляю, что не буду занимать какую-либо должность в государстве. Чтобы сохранить безопасность тунисцев, я объявляю, что поддерживаю наш народ и его права", - добавил он.

25 июля Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке Машиши. В столицу республики были введены армейские подразделения. Президент принял такие решения после того, как 25 июля в ряде крупных городов состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.

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