Уволенный премьер Туниса заявил о готовности передать полномочия преемнику

"Я передам свои полномочия человеку, который будет назначен президентом республики в соответствии с традициями государства", - приводит его слова радиостанция Mosaique FM. Машиши также пожелал "успехов новой правительственной команде".

"Я заявляю, что не буду занимать какую-либо должность в государстве. Чтобы сохранить безопасность тунисцев, я объявляю, что поддерживаю наш народ и его права", - добавил он.

25 июля Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке Машиши. В столицу республики были введены армейские подразделения. Президент принял такие решения после того, как 25 июля в ряде крупных городов состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.