МИД КНР выразил США протест за попытки перенести Олимпиаду-2022 из Пекина в другое место

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Китайские власти крайне недовольны попытками Соединенных Штатов перенести зимнюю Олимпиаду 2022 года из столицы КНР в другое место для "бойкота в связи с нарушением Пекином прав человека" и выражают по этому поводу протест американской стороне. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание, что некоторые американские сенаторы клевещут на Китай, руководствуясь политическими предрассудками, - сообщил он на регулярном брифинге. - Китай выражает по этому поводу решительный протест, поскольку такие действия серьезно подрывают олимпийский дух и ущемляют интересы спортсменов всего мира".

По словам китайского дипломата, все рассуждения американских политиков о "принудительном труде и геноциде" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) следует считать ложью, которую распространяют "отдельные малочисленные элементы, настроенные против Китая".

На прошлой неделе американские законодатели Джефф Меркли (сенатор-демократ от штата Орегон) и Джеймс Макговерн (конгрессмен-демократ от штата Массачусетс) написали президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху письмо, в котором призвали перенести на более поздний срок зимнюю Олимпиаду 2022 года, которая должна состояться в Пекине, и, возможно, найти другое место для ее проведения в связи с ситуацией с правами человека в КНР.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана для нее на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. С призывами бойкотировать зимние Игры ранее выступали политики Евросоюза, Канады и США, представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Они мотивируют такой шаг необходимостью принять меры против китайских властей, которые, как утверждается, нарушают права человека в СУАР на северо-западе КНР, где якобы подвергаются угнетению мусульмане-уйгуры.