Украинская партия "Голос" исключила из своих рядов семь депутатов

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Партия "Голос", основанная украинским музыкантом Святославом Вакарчуком, исключила из своих рядов семерых депутатов Рады, которые ранее заявили о несогласии с действиями руководства организации. Об этом сообщила глава партии Кира Рудык после состоявшегося в четверг съезда.

"В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности, один из делегатов на съезде поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии. Съезд принял решение об исключении семерых коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Это [Александра] Устинова, [Ольга] Стефанишина, [Роман] Лозинский, [Ярослав] Юрчишин, [Владимир] Цабаль, [Юлия] Клименко, [Соломия] Бобровская. Съезд принял это решение, и мы движемся дальше", - сказала она.

16 июня на заседании Верховной рады произошел раскол партии, когда 10 депутатов фракции партии "Голос", половина ее состава, заявили о несогласии с действиями руководства организации и создании отдельного объединения "Справедливость". Член фракции Александра Устинова, выступая с трибуны Рады вместе с другими представителями партии, пояснила, что красной линией они посчитали голосование руководства фракции за включение в повестку проекта об отмене положений закона о функционировании украинского языка как государственного. Кроме того, по словам Устиновой, десять депутатов заявили о недоверии главе фракции Ярославу Железняку и главе партии Кире Рудык.

О партии

Украинская политическая партия "Голос" была создана лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком в мае 2019 года. Партия позиционирует себя как проевропейская и правоцентристская.

В избирательном списке партии фигурировали люди, которые, по данным украинских СМИ, являются стипендиатами фондов Джорджа Сороса и бизнесмена Виктора Пинчука. На внеочередных выборах в Раду 2019 года "Голос" набрал 5,82% голосов и смог провести в Раду 20 депутатов.

В июне прошлого года Вакарчук отказался от кресла депутата Верховной рады. Такое решение он пояснил тем, что "частично выполнил миссию". Политик также пожаловался, что в ходе работы в парламенте некие коррупционеры и другие политические лидеры его "поливали грязью", так как якобы не могли простить партии того, что она "забирает у них монополию на звание главных патриотов Украины".

Этот уход из парламента стал уже вторым в политической карьере лидера группы "Океан Эльзы". В 2007 году Вакарчук был избран депутатом Верховной рады по списку партии "Наша Украина - Народная самооборона", однако через год сложил свои полномочия.